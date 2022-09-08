Баня в Голливуде: в прокат вышел американский ремейк «Иронии судьбы»

В российских кинотеатрах вышла картина Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде». Фильм задумывался как ремейк ленты советского производства «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова. Американская адаптация знакомит зрителя с Марго и Гриффином, которые благодаря череде случайностей сумели распознать друг в друге любовь всей жизни. Лента соответствует своему времени и рассчитана прежде всего на молодую аудиторию, не знакомую с первоисточником. Впрочем, если рассматривать голливудский ромком как автономный проект, то он вполне сойдёт для совместного просмотра в компании друзей. Тем более что фильм усиливает ощущение приближения Нового года и предпраздничной суеты.

В четверг, 8 сентября, в широкий прокат вышел фильм «Ирония судьбы в Голливуде». Режиссёром выступил Марюс Вайсберг, ранее снявший такие ленты, как «Любовь в большом городе», «Бабушка лёгкого поведения», «Улётный экипаж». За адаптацию сценария Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова взялась Тиффани Полсен, работавшая над проектами «Пара на праздники», «Приключения няни», «Нэнси Дрю». Главные роли исполнили Эмма Робертс и Томас Манн.

Сюжет картины, как и ленты советского производства, вращается вокруг молодых людей (здесь они получили имена Марго и Гриффин), которые по иронии судьбы в преддверии Нового года встречаются в доме главной героини. Правда, у Вайсберга персонажи впервые видятся ранее, дальнейшее развитие событий тоже выходит за рамки привычного сюжета.

Тем не менее авторы картины сохранили сцену «торжественного обряда», то есть бани, судьба которой очень интересовала пользователей соцсетей. Кинематографистам удалось вполне органично вплести её в сюжет.

Впервые Марго и Гриффин сталкиваются после того, как становятся участниками конфликта со своими возлюбленными в кафе. Гриффин хочет сделать предложение девушке-блогерше, а Марго ожидает увидеть бойфренда на коленях с протянутой желанной коробочкой с кольцом внутри. Однако что-то идёт не так. В итоге Марго остаётся с разбитым сердцем в канун свадьбы сестры, а Гриффину предстоит ещё раз делать предложение невесте, чтобы удивить не только девушку, но и её подписчиков.

Кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

Фильм начинается с общих кадров местности, где живут Марго и Гриффин. На экране появляются практически одинаковые здания. Интересно, что в США действительно существуют города со схожими зданиями и даже почти одинаковыми названиями улиц.

Вот и у героев ленты, Марго и Гриффина, совпадает всё — от названия улицы и номера дома до привычки прятать ключ под цветочным горшком. Более того, и интерьеры жилищ различаются незначительно.

В итоге реалистичность таких совпадений не вызывает сомнений: возможно, здесь свою роль сыграла и оригинальная картина, сюжет которой всем российским зрителям давно привычен.

Вайсберг в одном из своих интервью заявил, что собирался снять ремейк «Иронии судьбы» около 15 лет. В результате у него получилась очень вольная современная трактовка, которую лучше смотреть, не сравнивая её с оригиналом. «Ирония судьбы в Голливуде» воспринимается как вполне автономный проект, своей завязкой отдающий дань уважения картине Эльдара Рязанова. Хотя идея о том, что человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нём как дома, передана правдоподобно.

Современные герои — молодые и не имеющие опыта серьёзных отношений: Гриффин вряд ли сойдёт за закоренелого старого холостяка, однажды уже пострадавшего из-за любви. Возможно, поэтому трудно поверить в глубокие чувства героя к девушке, на которой он собрался жениться. Марго — тоже полная противоположность Нади Шевелёвой. По сюжету оригинального фильма, Надя на протяжении десяти лет встречалась с женатым мужчиной. На выбор девушки, возможно, повлияло отсутствие отца в её жизни. В случае Марго непонятно, почему у неё именно таким образом складываются отношения с противоположным полом, ведь у неё всё в жизни весьма благополучно.

Кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

«Ирония судьбы в Голливуде» представляет собой лёгкую комедию, что отражено во всём — в сюжете, истории, характерах и диалогах. У героев не наблюдается практически никаких душевных терзаний, а те, что всё-таки есть, разрешаются с присущей для данного жанра непринуждённостью.

Впрочем, кинематографисты привнесли в ленту актуальные для всех времён темы родительско-детских отношений и поиска своего места в жизни, которые, вероятно, найдут отклик у молодого зрителя. У тех же, кто с особым трепетом чтит святую традицию смотреть перед Новым годом «Иронию судьбы, или С лёгким паром!», фильм Вайсберга наверняка вызовет бурю негативных эмоций.

Одна из причин — сюжет картины, который не пронизан присущей оригинальной версии глубиной. Кроме того, в новой ленте среди второстепенных персонажей нет таких ярких и харизматичных личностей, как друзья Евгения Лукашина — Павлик, Миша и Саша в исполнении Александра Ширвиндта, Георгия Буркова и Александра Белявского. В «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова каждый герой, даже эпизодический, наделён особым внутренним содержанием. И последнее — более прямолинейный юмор по сравнению с первоисточником.

В то же время фильм не лишён плюсов и имеет свою изюминку. Сюжет постепенно увлекает и в итоге дарит ощущение приближения Нового года и предпраздничной суеты.

Важный посыл фильма заключается в том, что любовь приходит, когда меньше всего её ожидаешь, главное — уметь распознавать знаки судьбы и следовать зову сердца. Правда, на этот раз кинематографисты немного перестарались с «доказательствами», чтобы убедить зрителя в судьбоносности встречи героев, и сделали их совсем утрированными.