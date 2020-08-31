Между кино и реальностью: каким получился сериал «Игра на выживание»

31 августа на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER начинается показ сериала Карена Оганесяна «Игра на выживание». По сюжету группа людей отправляется в Саянские горы, чтобы принять участие в реалити-шоу и побороться за приз в €1 млн. Однако всё идёт не по плану и герои оказываются перед лицом настоящей опасности. В проекте сыграли Александра Бортич, Алексей Чадов, Игорь Верник и другие актёры. Первый сезон сериала включает 12 эпизодов.

С 2001 года — именно тогда состоялась премьера «Последнего героя» в РФ — реалити-шоу на тему выживания в дикой местности неизменно пользуются успехом у российской аудитории. Только в 2020-м на телевидении вышло два отечественных проекта о сложностях обитания на необитаемом острове: очередной (восьмой по счёту) «Последний герой» и «Остров героев».

Тема приспособления и взаимоотношений людей в сильно ограниченных условиях интересовала и создателей проекта «Игра на выживание». Правда, они решили не идти по проторенной дорожке и предложили зрителям вещь принципиально новую.

«Игра на выживание» — обыкновенный игровой сериал, однако это становится понятно не сразу. Поначалу зритель рискует спутать его со стандартным реалити-шоу.

Зачин у проекта замысловатый, по форме и содержанию подогнанный подо всем известную телевизионную историю: группа людей приезжает в необжитую местность (на этот раз — в Саянские горы) для участия в игре с говорящим названием «Выживший».

Игрокам предстоит разбиться на две команды и в таком составе приспосабливаться к жизни в диких условиях, а также проходить всевозможные непростые, но безобидные испытания, поражение в которых грозит участникам максимум купанием в луже. Согласно условиям проекта, каждые несколько дней шоу будет покидать по одному участнику (уйти по собственному желанию тоже можно в любой момент), а между теми, кто «доживёт до конца», разделят беспрецедентно большой приз — €1 млн.

Как водится, в Саянах собираются участники всех возрастов и профессий: есть там и помощник депутата, и бухгалтер, и повар, и сантехник, и модель, и ресторатор, и бизнесмен, и инспектор ГИБДД. Цели у игроков тоже разные: кто-то приехал в горы, чтобы испытать себя, кому-то нужны новые друзья и впечатления. Также люди надеются попасть на ТВ, покрасоваться перед внуками... ну и, конечно, заработать.

© Кадр: сериал «Игра на выживание» (2020)

Сразу после первого испытания к командам присоединяются две медийные персоны — актёры Алексей Чадов и Александра Бортич (камео). Остальных участников шоу сыграли в том числе опытные актёры, но мало кто из них известен широкой аудитории (что опять же создаёт впечатление, будто в кадре не артисты, а обычные люди, и испытания им уготовлены настоящие).

Правда, усомниться в реальности шоу заставляют наигранные эмоции игроков, а в так называемых видеовизитках герои будто читают свой текст по бумажке и сами в него не очень-то верят. Кроме того, сценаристы несколько переборщили с попытками сделать диалоги актёров похожими на повседневную речь, в результате чего беседы героев получились донельзя примитивными.

Сомнения в реальности происходящего вызывают и характеры персонажей, слишком простые для кино и неестественно стереотипные для жизни: ресторатор — это непременно мужчина средневосточной внешности, мечтающий о шашлыках и в принципе способный говорить только о еде, журналистка сразу начинает продвигать свои феминистские взгляды, а модель бегает по лесу с патчами под глазами и пытается свалить всю работу на мужчин.

Органично в кадре смотрятся бодрый и азартный ведущий «Выжившего» Игорь Верник в роли самого себя, а также Чадов с Бортич. По задумке авторов сериала артисты также играют себя, однако их образы и поведение отсылают к их героям из других лент. Так, Бортич постоянно повторяет слово «братан», что наводит на мысли о фильме «Я худею», а Чадов с первых секунд начинает заигрывать с девушками. Эта картина тоже зрителям знакома, причём далеко не по одной роли артиста.

Впечатляет визуальная составляющая проекта, которая, кстати, тоже сперва помогает приблизить его к реалити-шоу. Нужного эффекта удалось достичь в том числе с помощью чередования различных техник съёмки: красивые «киношные» кадры динамично сменяют элементы мокьюментари — псевдодокументальности. Природа тоже подыгрывает создателям сериала: герои оказываются не на сказочном острове посреди океана, а в суровых сибирских горах, невероятно красивых, атмосферных, но в то же время пустых, холодных и пугающих.

© Кадр: сериал «Игра на выживание» (2020)

Словом, с оговорками (сомнения всё же вызывает баснословный приз), все показанные в начале сериала события укладываются в традиционные представления о шоу на выживание. Благодаря этому у зрителя создаётся впечатление, что следит он не за выдуманными персонажами, а за обыкновенными людьми, оказавшимися в необычных условиях. И, возможно, реальность происходящего не имеет большого значения, пока игроки пытаются разжечь огонь и спорят, кто пойдёт за водой. Однако всё резко меняется с наступлением в сериале первого вечера.

Ночью герои слышат какие-то выстрелы, а наутро один из участников шоу из-за больной ноги решает вернуться домой. Он действует по инструкции: отправляется в точку, откуда можно подать сигнал съёмочной группе, и ждёт, пока за ним приедут. Но забирать мужчину никто не спешит. Вскоре герои понимают, что съёмочной группы рядом нет. Впрочем, в этой заброшенной местности они всё-таки не одни, и появившиеся на горизонте «гости» всерьёз намерены испортить им и без того непростую жизнь.

После этого происходящее на экране окончательно превращается в захватывающий многосерийный триллер с драками, насилием и горами трупов (буквально).

Тот факт, что поначалу «Игра на выживание» прячется за ширмой реалити-шоу, помогает зрителю погрузиться в сюжет и начать сопереживать героям.

Но самой главной изюминкой проекта стала, пожалуй, интрига вокруг происходящего: ни герои, ни зритель не понимают, как им относиться к новым событиям — это испытания «Выжившего» или всё в игре пошло не по плану? Авторы сериала постоянно намекают то на первое, то на второе, но сразу после возникают новые сюжетные повороты — и отгадка вновь ускользает от зрителя.

«Игра на выживание» одновременно кажется и игровым сериалом, и реалити-шоу, однако если оценивать его исключительно в этих категориях, то и там и там удастся найти массу недочётов. Куда благоразумнее будет признать главное достоинство проекта — нестандартность — и рассматривать его как что-то принципиально новое (а для российского телевидения этот формат определённо новый).