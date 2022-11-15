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Бодибилдер Богатырёв заявил, что хорошую форму можно поддерживать с помощью правильного рациона

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Мастер спорта по бодибилдингу и певец Руслан Богатырёв заявил, что хорошую форму можно поддерживать с помощью правильного рациона.
Бодибилдер Богатырёв заявил, что хорошую форму можно поддерживать с помощью правильного рациона
  • Gettyimages.ru
  • © Dougal Waters

В беседе с Life.ru он посоветовал питаться небольшими порциями шесть — восемь раз в день.

«Всё дело в гормоне под названием грелин. Он вырабатывается в желудке в ожидании пищи и отвечает за аппетит и чувство голода. Чем больше его накапливается, тем сложнее нам контролировать аппетит и не съесть лишнего. Чем чаще мы едим, тем меньше грелина в нашем организме», — пояснил Богатырёв.

По его словам, рафинированные продукты следует заменить на цельнозерновые, а от картофеля и вовсе лучше отказаться.

Как добавил эксперт, идеальная пропорция — это 50% овощей, 25% зерновых, 25% высокобелковых продуктов каждый день.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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