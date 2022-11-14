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Эндокринолог Ладыгина посоветовала изменить образ жизни для борьбы с диабетом

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Главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина посоветовала изменить образ жизни для борьбы с диабетом.
Эндокринолог Ладыгина посоветовала изменить образ жизни для борьбы с диабетом
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«Нужно направить все усилия на борьбу с диабетом. При помощи изменения образа жизни, физической активности и так далее мы можем значимо повлиять на эти цифры. Сахарный диабет второго типа — это заболевание, которое мы можем снизить, изменив образ жизни, изменив питание», — заявила она в беседе с НСН.

Со своей стороны, врач-эндокринолог и диабетолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что первые признаки диабета могут быть неочевидными. Среди них — медленное заживление ран, снижение веса без видимой причины.

«Важно следить за этими признаками и обращать внимание на малейшие изменения, чтобы своевременно обратиться к врачу», — сказал эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.

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