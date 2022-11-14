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В Москве начались экскурсии очередного сезона проекта «Открой#Моспром»

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в столице стартовали экскурсии по промпредприятиям в рамках проекта «Открой#Моспром».
В Москве начались экскурсии очередного сезона проекта «Открой#Моспром»
  • РИА Новости

Туры по более чем 35 фабрикам и заводам пройдут с 14 ноября по 2 декабря, пишет kp.ru.

«За неделю более двух тысяч человек подали заявки на участие в проекте. Регистрация продолжается, и в течение двух недель горожане смогут записаться на будущие экскурсии. Также увеличилось количество предприятий — посетить теперь можно более 35 площадок», — прокомментировал Овчинский.

По его словам, среди новых площадок — «Московский комбинат игрушек» и «МикроЭМ Технологии», информирует «Вечерняя Москва».

Ранее Владислав Овчинский сообщил, что в предыдущем сезоне проекта «Открой#Моспром» в столице провели более 1,1 тыс. экскурсий по 100 предприятиям и около 70 онлайн-туров.

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