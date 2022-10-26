Более 11 млн человек посетили столичные предприятия в рамках проекта «Открой#Моспром»

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что в столице провели более 1,1 тыс. экскурсий по 100 предприятиям города и около 70 онлайн-туров в рамках проекта «Открой#Моспром».

«На данный момент общее число участников «Открой#Моспром» превысило 11 млн человек. При этом каждый сезон мы получаем обратную связь от гостей и корректируем программу», — приводит слова Овчинского сайт kp.ru.

Он добавил, что проект помог познакомить жителей с производственными площадками города. Для гостей устраивали экскурсии, фотовыставки, проводили промышленные квизы, хакатоны и мастер-классы, передаёт телеканал «360».

Проект стартовал в 2019 году.

Ранее сообщалось, что музей-панорама «Бородинская битва» подготовил программу «День панорамы» в честь своего 60-летия 16 октября.