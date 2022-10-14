Музей «Бородинская битва» проведёт экскурсии в честь своего 60-летия

Музей-панорама «Бородинская битва» подготовил программу «День панорамы» в честь своего 60-летия. Она запланирована на 16 октября.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы.

Программа включает лекции и экскурсии, также можно будет увидеть исторические документы, предметы и произведения искусства.

«Сейчас это один из крупнейших центров изучения эпохи Отечественной войны 1812 года. Учреждение активно занимается наукой и просвещением, использует в работе современные технологии. В его фондах хранится почти 45 тыс. предметов, в том числе документы, рукописи и произведения искусства того времени», — заявила заммэра, глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».