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Синоптик Вильфанд: погоду в Москве на следующей неделе можно ассоциировать с началом зимы

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели.
Синоптик Вильфанд: погоду в Москве на следующей неделе можно ассоциировать с началом зимы
  • РИА Новости

По мнению синоптика, погоду на следующей неделе можно ассоциировать с началом зимы.

«В понедельник температура около нормы, но местами прогнозируются порывы ветра до 15—17 м/с. Во вторник температура будет отрицательной днём и ночью. Во второй половине дня выпадет небольшой снежок и покроет землю. По различным оценкам, выпадет от 3 до 6 мм осадков. Это уже значительный показатель. Конечно, снежную бабу лепить рано и на санках детей возить не придётся, но всё-таки снег уже будет радовать глаз», — рассказал эксперт.

Он отметил, что по климату сейчас преобладает циклоническая деятельность, чем и вызвана плотная облачность.

«Но на предстоящей неделе будут просветы между облаками. Температурный режим будет достаточно однородным, и резкого повышения температуры не прогнозируется даже в конце следующей недели. Так что постоянно отрицательные значения. Это означает, что погода будет опережать своё развитие примерно на две недели. Такой температурный фон более характерен не для второй, а для третьей декады ноября», — добавил Вильфанд.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

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