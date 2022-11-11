Узнать больше

Синоптик Шувалов спрогнозировал рекордно высокие температуры в Петербурге в выходные

Короткая ссылка
Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов спрогнозировал рекордно высокие температуры в Петербурге в выходные
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Mamin / EyeEm

«В субботу погода в городе на Неве пойдёт на очередной рекорд, ожидается +11...+13 °С. Но поднимется ветер, и он станет предвестником похолодания, которое начнётся в воскресенье, когда ветер повернёт на северный и температура в течение дня упадёт от утренних +8 °С до +3...+4 °С к вечеру», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, с 14 по 20 ноября в городе будет холодно.

«Преобладающая температура ночью -2...-4 °С, днём около 0 °С. А снег наиболее вероятен в понедельник и вторник», — добавил Шувалов.

Тем временем в Краснодарском крае в ближайшие выходные ожидается усиление ветра, передаёт сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный ЦГМС.

В субботу порывы ветра могут достигать 12 м/с, в воскресенье местами скорость ветра достигнет 15—18 м/с.

Ранее климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил о тенденции повышения температуры воздуха в Ростовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить