Синоптик Шувалов спрогнозировал рекордно высокие температуры в Петербурге в выходные

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

«В субботу погода в городе на Неве пойдёт на очередной рекорд, ожидается +11...+13 °С. Но поднимется ветер, и он станет предвестником похолодания, которое начнётся в воскресенье, когда ветер повернёт на северный и температура в течение дня упадёт от утренних +8 °С до +3...+4 °С к вечеру», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, с 14 по 20 ноября в городе будет холодно.

«Преобладающая температура ночью -2...-4 °С, днём около 0 °С. А снег наиболее вероятен в понедельник и вторник», — добавил Шувалов.

Тем временем в Краснодарском крае в ближайшие выходные ожидается усиление ветра, передаёт сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный ЦГМС.

В субботу порывы ветра могут достигать 12 м/с, в воскресенье местами скорость ветра достигнет 15—18 м/с.

Ранее климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил о тенденции повышения температуры воздуха в Ростовской области.