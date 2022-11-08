Узнать больше

В «Лаборатории Касперского» сообщили об отключении своего VPN-приложения в России

Короткая ссылка
В «Лаборатории Касперского» приняли решение прекратить работу своего VPN-приложения Kaspersky Secure Connection в России.
В «Лаборатории Касперского» сообщили об отключении своего VPN-приложения в России
  • Gettyimages.ru

«VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отключение продукта будет происходить поэтапно.

В компании добавили, что платная версия приложения будет доступна до конца декабря 2022 года, а работа бесплатного продукта прекратится 15 ноября текущего года.

В августе главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал об опасности поддельных VPN-сервисов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить