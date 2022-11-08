В «Лаборатории Касперского» сообщили об отключении своего VPN-приложения в России
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«VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отключение продукта будет происходить поэтапно.
В компании добавили, что платная версия приложения будет доступна до конца декабря 2022 года, а работа бесплатного продукта прекратится 15 ноября текущего года.
В августе главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал об опасности поддельных VPN-сервисов.