В «Лаборатории Касперского» сообщили об отключении своего VPN-приложения в России

В «Лаборатории Касперского» приняли решение прекратить работу своего VPN-приложения Kaspersky Secure Connection в России.

«VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отключение продукта будет происходить поэтапно.

В компании добавили, что платная версия приложения будет доступна до конца декабря 2022 года, а работа бесплатного продукта прекратится 15 ноября текущего года.

В августе главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал об опасности поддельных VPN-сервисов.