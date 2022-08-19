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В «Лаборатории Касперского» рассказали об опасности поддельных VPN-сервисов

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Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, чем может навредить VPN.
В «Лаборатории Касперского» рассказали об опасности поддельных VPN-сервисов
  • Gettyimages.ru
  • © Dejan Cavic / EyeEm

В разговоре с Тульской службой новостей он заявил, что в настоящее время появилось большое число вредоносных приложений.

К примеру, есть ряд банков, которые попали под санкции, в связи с чем их приложения были удалены. Их место заняли приложения-копии. При этом если пользователь введёт в них пароль и логин, то они сразу попадут к злоумышленникам.

«То же самое произошло с VPN. После введения ограничений количество VPN-приложений в маркетах увеличилось: у всех есть и положительные отзывы, и отличные оценки, но введённые в них данные отправляются мошенникам», — отметил Голованов.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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