В «Лаборатории Касперского» рассказали об опасности поддельных VPN-сервисов

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, чем может навредить VPN.

В разговоре с Тульской службой новостей он заявил, что в настоящее время появилось большое число вредоносных приложений.

К примеру, есть ряд банков, которые попали под санкции, в связи с чем их приложения были удалены. Их место заняли приложения-копии. При этом если пользователь введёт в них пароль и логин, то они сразу попадут к злоумышленникам.

«То же самое произошло с VPN. После введения ограничений количество VPN-приложений в маркетах увеличилось: у всех есть и положительные отзывы, и отличные оценки, но введённые в них данные отправляются мошенникам», — отметил Голованов.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.