Масляков вернулся на роль ведущего КВН
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Сообщение пресс-службы опубликовало РИА Новости.
12 ноября команды сыграют три конкурса: приветствие, биатлон и музыкальный фристайл.
Членами жюри будут Константин Эрнст, Валдис Пельш, Сергей Жилин, Алла Михеева и Алексей Кривеня.
В феврале Масляков проинформировал, что вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за коронавирусной инфекции.
После этого сообщалось, что российские шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталёв, Иван Ургант и актёр Андрей Бурковский заменят Маслякова в роли ведущего КВН в пяти играх.