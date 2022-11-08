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Масляков вернулся на роль ведущего КВН

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Александр Масляков вернулся на роль ведущего игр Клуба весёлых и находчивых. Об этом информирует пресс-служба Первого канала.
Масляков вернулся на роль ведущего КВН
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Сообщение пресс-службы опубликовало РИА Новости.

12 ноября команды сыграют три конкурса: приветствие, биатлон и музыкальный фристайл.

Членами жюри будут Константин Эрнст, Валдис Пельш, Сергей Жилин, Алла Михеева и Алексей Кривеня.

В феврале Масляков проинформировал, что вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за коронавирусной инфекции.

После этого сообщалось, что российские шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталёв, Иван Ургант и актёр Андрей Бурковский заменят Маслякова в роли ведущего КВН в пяти играх.

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