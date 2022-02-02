Телеведущий Масляков сообщил, что заболел коронавирусом

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Телеведущий Александр Масляков вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за коронавирусной инфекции.
Телеведущий Масляков сообщил, что заболел коронавирусом
  • РИА Новости

«К сожалению, меня сегодня нет с вами, COVID-19 второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома», — сказал он в видеообращении, размещённом на странице КВН в Instagram.

По словам Маслякова, без ведущего КВН не останется — на первых играх его функции будут исполнять приглашённые известные игроки и люди, «не чужие игре и передаче».

Ранее стало известно, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.

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