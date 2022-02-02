Премьер-министр Молдавии Гаврилица заболела коронавирусом

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Сегодня я сделала ПЦР-тест на выявление вируса Sars Cov-2, который оказался положительным. В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома онлайн», — написала Гаврилица в Facebook.

Ранее стало известно, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта получил положительный тест на коронавирус.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.