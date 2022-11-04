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Виталий Гогунский перепел песню «Россия» Анатолия Днепрова

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Актёр и певец Виталий Гогунский в своём клипе перепел песню «Россия» композитора и поэта-песенника Анатолия Днепрова.
Виталий Гогунский перепел песню «Россия» Анатолия Днепрова
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Клип презентовал музыкальный продюсер Юрий Бардаш, который переехал в Россию с Украины после преследований за ролик с критикой Зеленского.

«В этой песне мы обращаемся к той категории людей, в которой самое молодое поколение — родившиеся в 80-х... Считаю, что эти люди видели многое, и они особенно остро переживают сейчас братский конфликт», — написал Бардаш в своём Telegram.

Продюсер отметил, что таким образом артисты поддерживают историческую память российской культуры и смело выражают уважение к родному.

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