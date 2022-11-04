Виталий Гогунский перепел песню «Россия» Анатолия Днепрова
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
Клип презентовал музыкальный продюсер Юрий Бардаш, который переехал в Россию с Украины после преследований за ролик с критикой Зеленского.
«В этой песне мы обращаемся к той категории людей, в которой самое молодое поколение — родившиеся в 80-х... Считаю, что эти люди видели многое, и они особенно остро переживают сейчас братский конфликт», — написал Бардаш в своём Telegram.
Продюсер отметил, что таким образом артисты поддерживают историческую память российской культуры и смело выражают уважение к родному.
Ранее телеведущий и актёр Оскар Кучера представил свою новую песню «Верю».