Виталий Гогунский перепел песню «Россия» Анатолия Днепрова

Актёр и певец Виталий Гогунский в своём клипе перепел песню «Россия» композитора и поэта-песенника Анатолия Днепрова.

Клип презентовал музыкальный продюсер Юрий Бардаш, который переехал в Россию с Украины после преследований за ролик с критикой Зеленского.

«В этой песне мы обращаемся к той категории людей, в которой самое молодое поколение — родившиеся в 80-х... Считаю, что эти люди видели многое, и они особенно остро переживают сейчас братский конфликт», — написал Бардаш в своём Telegram.

Продюсер отметил, что таким образом артисты поддерживают историческую память российской культуры и смело выражают уважение к родному.

Ранее телеведущий и актёр Оскар Кучера представил свою новую песню «Верю».