Телеведущий и актёр Оскар Кучера представил свою новую песню «Верю».

«Друзья, представляю вашему вниманию свою новую песню «Верю»! Наверное, мне, как человеку, которому небезразлично происходящее с моей страной, не написать её было просто невозможно... Видно, накипело», — написал он в своём Telegram-канале.

«И я очень благодарен брату и сестре, Вове и Кате Агранович, за это видео, которое они сделали, услышав мою песню», — добавил он.

Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева снялась в клипе певца Вани Дмитриенко.