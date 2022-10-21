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Оскар Кучера представил свою новую песню «Верю»

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Телеведущий и актёр Оскар Кучера представил свою новую песню «Верю».
Оскар Кучера представил свою новую песню «Верю»
  • РИА Новости

«Друзья, представляю вашему вниманию свою новую песню «Верю»! Наверное, мне, как человеку, которому небезразлично происходящее с моей страной, не написать её было просто невозможно... Видно, накипело», — написал он в своём Telegram-канале.

«И я очень благодарен брату и сестре, Вове и Кате Агранович, за это видео, которое они сделали, услышав мою песню», — добавил он.

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