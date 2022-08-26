Вышел клип с участием фигуристки Валиевой

Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева снялась в клипе певца Вани Дмитриенко.

В клипе на песню «Сила притяжения» фигуристка сыграла роль фанатки исполнителя, которая мечтает о том, чтобы Дмитриенко всегда был с ней и дарил цветы.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Валиева рассказала об отношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.