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Вышел клип с участием фигуристки Валиевой

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева снялась в клипе певца Вани Дмитриенко.
Вышел клип с участием фигуристки Валиевой
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

В клипе на песню «Сила притяжения» фигуристка сыграла роль фанатки исполнителя, которая мечтает о том, чтобы Дмитриенко всегда был с ней и дарил цветы.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Валиева рассказала об отношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. 

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