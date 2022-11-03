Метеоролог Шувалов спрогнозировал «однообразную» погоду на выходных в Москве

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области в выходные.

Специалист назвал погоду в Москве и области на выходных «однообразной».

«Она во многом будет похожа на то, что мы наблюдаем сейчас. Это погода, которую принесёт облачный антициклон. Это практически гарантирует на длинные выходные погоду без осадков со слабыми ночными заморозками от -3 до -1 °С, а днём — +1…+3 °С. Слабый ветер», — рассказал Шувалов.

В начале следующей недели метеоролог спрогнозировал возвращение «скромного тепла».

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пообещал потепление в столичном регионе 7—8 ноября.