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Синоптик Цыганков пообещал потепление в столичном регионе 7 — 8 ноября

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пообещал потепление в столичном регионе 7 — 8 ноября.
Синоптик Цыганков пообещал потепление в столичном регионе 7 — 8 ноября
  • РИА Новости

«С 3 по 6 ноября за счёт прояснения при высоком давлении ночные температуры будут от 0 до -5 °С. Дневные составят от 0 до 5 °С, чуть ниже климатической нормы. В целом температура прохладная», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, днём 7 — 8 ноября ожидается +2...+7 °С.

«Существенного тепла пока не видно, но и сильного холода — тоже. Всё в пределах нормы», — добавил Цыганков.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.

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