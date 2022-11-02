Синоптик Цыганков пообещал потепление в столичном регионе 7 — 8 ноября

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пообещал потепление в столичном регионе 7 — 8 ноября.

«С 3 по 6 ноября за счёт прояснения при высоком давлении ночные температуры будут от 0 до -5 °С. Дневные составят от 0 до 5 °С, чуть ниже климатической нормы. В целом температура прохладная», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, днём 7 — 8 ноября ожидается +2...+7 °С.

«Существенного тепла пока не видно, но и сильного холода — тоже. Всё в пределах нормы», — добавил Цыганков.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.