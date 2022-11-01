В Кирове пройдёт «Ночь искусств»
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт городской администрации.
В частности, для детей запланирована игровая программа «В мире искусства».
Также состоятся различные мастер-классы, поэтический вечер «Стихи в моей жизни» и другие мероприятия.
В акции примут участие и учреждения культуры Симферополя, передаёт «Крым 24». Например, в ЦГБ имени Пушкина представят интеллектуальное пространство «В плену чарующих созвучий».
Тематические мероприятия подготовил также Музей истории города Симферополя.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт акция «Ночь искусств».