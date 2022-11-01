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В Кирове пройдёт «Ночь искусств»

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В Кирове с 2 по 4 ноября будет проходить ежегодная акция «Ночь искусств».
В Кирове пройдёт «Ночь искусств»
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт городской администрации.

В частности, для детей запланирована игровая программа «В мире искусства».

Также состоятся различные мастер-классы, поэтический вечер «Стихи в моей жизни» и другие мероприятия.

В акции примут участие и учреждения культуры Симферополя, передаёт «Крым 24». Например, в ЦГБ имени Пушкина представят интеллектуальное пространство «В плену чарующих созвучий».

Тематические мероприятия подготовил также Музей истории города Симферополя.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт акция «Ночь искусств».

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