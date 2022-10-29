Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me

Роскомнадзор ограничил по требованию Генпрокуратуры России доступ к домену t.me.

Об этом следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.

Отмечается, что домен внесён в реестр на основании ст. 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной информации.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что МВД и Роскомнадзор ограничили доступ к 150 интернет-ресурсам, на которых содержались призывы к беспорядкам и дестабилизации общества.