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МВД и Роскомнадзор заблокировали 150 интернет-ресурсов с призывами к беспорядкам

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что МВД и Роскомнадзор ограничили доступ к 150 интернет-ресурсам, на которых содержались призывы к беспорядкам и дестабилизации общества.
МВД и Роскомнадзор заблокировали 150 интернет-ресурсов с призывами к беспорядкам
  • Gettyimages.ru
  • © Oran Tantapakul / EyeEm

«Совместно с Роскомнадзором ограничен доступ к 150 интернет-ресурсам, содержащим призывы к массовым беспорядкам и иные сведения, направленные на дестабилизацию российского общества», — цитирует выступление Колокольцева в Госдуме РИА Новости.

Так, в августе Роскомнадзор ограничил доступ к странице веб-сайта для распространения творческих произведений Patreon, а также к одной из страниц онлайн-платформы Grammarly.

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