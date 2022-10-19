МВД и Роскомнадзор заблокировали 150 интернет-ресурсов с призывами к беспорядкам

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что МВД и Роскомнадзор ограничили доступ к 150 интернет-ресурсам, на которых содержались призывы к беспорядкам и дестабилизации общества.

«Совместно с Роскомнадзором ограничен доступ к 150 интернет-ресурсам, содержащим призывы к массовым беспорядкам и иные сведения, направленные на дестабилизацию российского общества», — цитирует выступление Колокольцева в Госдуме РИА Новости.

Так, в августе Роскомнадзор ограничил доступ к странице веб-сайта для распространения творческих произведений Patreon, а также к одной из страниц онлайн-платформы Grammarly.