МВД и Роскомнадзор заблокировали 150 интернет-ресурсов с призывами к беспорядкам
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«Совместно с Роскомнадзором ограничен доступ к 150 интернет-ресурсам, содержащим призывы к массовым беспорядкам и иные сведения, направленные на дестабилизацию российского общества», — цитирует выступление Колокольцева в Госдуме РИА Новости.
Так, в августе Роскомнадзор ограничил доступ к странице веб-сайта для распространения творческих произведений Patreon, а также к одной из страниц онлайн-платформы Grammarly.