Фитнес-тренер Малахова рассказала, как избавиться от боли после тренировки

Фитнес-тренер Вера Малахова рассказала, как избавиться от боли в мышцах после тренировки.

В беседе с Life.ru она посоветовала, в частности, массаж, который помогает расслабить тело.

Как отметила Малахова, до и после тренировки важно разминаться. Также полезно, если занятия спортом будут проходить в комплексе с йогой.

Эксперт добавила, что очень важно соблюдать питьевой режим.

Ранее фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский в беседе с «Радио 1» дал советы по сохранению здоровья при сидячей работе.