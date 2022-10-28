Фитнес-тренер Малахова рассказала, как избавиться от боли после тренировки
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В беседе с Life.ru она посоветовала, в частности, массаж, который помогает расслабить тело.
Как отметила Малахова, до и после тренировки важно разминаться. Также полезно, если занятия спортом будут проходить в комплексе с йогой.
Эксперт добавила, что очень важно соблюдать питьевой режим.
Ранее фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский в беседе с «Радио 1» дал советы по сохранению здоровья при сидячей работе.