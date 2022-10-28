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Фитнес-тренер Малахова рассказала, как избавиться от боли после тренировки

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Фитнес-тренер Вера Малахова рассказала, как избавиться от боли в мышцах после тренировки.
Фитнес-тренер Малахова рассказала, как избавиться от боли после тренировки
  • Gettyimages.ru
  • © Willie B. Thomas

В беседе с Life.ru она посоветовала, в частности, массаж, который помогает расслабить тело.

Как отметила Малахова, до и после тренировки важно разминаться. Также полезно, если занятия спортом будут проходить в комплексе с йогой.

Эксперт добавила, что очень важно соблюдать питьевой режим.

Ранее фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский в беседе с «Радио 1» дал советы по сохранению здоровья при сидячей работе.

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