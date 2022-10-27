Гастроэнтеролог Грек заявила, что гранаты противопоказаны при гипотонии и гастрите

Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек рассказала, кому противопоказан гранат.

«Гранатовый сок способен понижать давление, поэтому при гипотонии (пониженном давлении) его употребление лучше свести к минимуму. Также гранат обладает способностью разжижать кровь, поэтому его можно использовать для профилактики тромбозов. Однако, если вы принимаете специальные препараты для разжижения крови, совмещать их с гранатами не стоит», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, гранат также противопоказан при ряде заболеваний ЖКТ, например при гастрите.

«Также ограничить количество гранатов в рационе следует людям, которые заботятся о состоянии своих зубов, так как вещества, входящие в состав сока, при частом употреблении могут разъедать и истончать зубную эмаль», — сообщила Грек.

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