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Эндокринолог Карташова заявила о вреде пакетированных соков

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Врач — эндокринолог-диабетолог высшей категории и нутрициолог медицинского центра «Генезис» Марина Карташова заявила о вреде пакетированных соков.
Эндокринолог Карташова заявила о вреде пакетированных соков
  • Gettyimages.ru
  • © Letizia Le Fur

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что при употреблении сока быстро повышается уровень сахара в крови.

«Когда мы выжимаем из фрукта сок, у нас остаётся только жидкость с большим количеством сахара и фруктовых кислот. При этом при приготовлении сока мы выкидываем шкурку и мякоть, лишая себя полезной клетчатки», — сказала эксперт.

По её словам, если говорить об альтернативе фрешам и пакетированным сокам, то лучшим вариантом будет смузи.

«Густой напиток, который готовится из свежих овощей, ягод или фруктов, измельчённых в миксере или блендере. Когда мы готовим смузи, мы ничего не выкидываем из фруктов и овощей. Вся клетчатка остаётся на месте», — пояснила Карташова.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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