Нутрициолог Макарова посоветовала обратить внимание на кожуру при выборе граната

Врач общей практики и нутрициолог Екатерина Макарова посоветовала обратить внимание на кожуру при выборе граната.

«Она должна быть одеревеневшей — не слишком сухой, но и не мягкой. На ней обычно присутствует характерный лёгкий блеск. Это признак сочности. На кожуре не должно присутствовать пятен, царапин, вмятин, специфического запаха и следов гниения», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если плод тяжёлый и большой, то он будет вкусным.

«Спелый и сочный гранат будет издавать «металлический» звук, а зелёный и неспелый — глухой», — добавила Макарова.

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