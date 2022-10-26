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Нутрициолог Макарова посоветовала обратить внимание на кожуру при выборе граната

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Врач общей практики и нутрициолог Екатерина Макарова посоветовала обратить внимание на кожуру при выборе граната.
Нутрициолог Макарова посоветовала обратить внимание на кожуру при выборе граната
  • Gettyimages.ru

«Она должна быть одеревеневшей — не слишком сухой, но и не мягкой. На ней обычно присутствует характерный лёгкий блеск. Это признак сочности. На кожуре не должно присутствовать пятен, царапин, вмятин, специфического запаха и следов гниения», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если плод тяжёлый и большой, то он будет вкусным.

«Спелый и сочный гранат будет издавать «металлический» звук, а зелёный и неспелый — глухой», — добавила Макарова.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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