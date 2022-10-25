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Диетолог Соломатина рассказала о полезных осенних завтраках

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о полезных осенних завтраках.
Диетолог Соломатина рассказала о полезных осенних завтраках
  • Gettyimages.ru
  • © GMVozd

«Всегда хорошо использовать сезонные плоды, осенью это тыква. Хорошо запекать её. С утра это довольно долго, но её можно запечь с вечера. А утром взять пшёнку быстрого приготовления — она продаётся в специальных пакетиках, уже проваренная, и сделать пшённую кашу с тыквой», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».

По её словам, в такое блюдо можно добавить оливковое или льняное масло.

Соломатина советует пить утром не кофе, а напиток из шиповника или калины, в которых много витаминов. Полезным будет и зелёный чай с имбирём и лимоном.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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