В Свердловской области продлили предупреждение о мокром снеге и ветре

В Свердловской области продлено штормовое предупреждение о мокром снеге и ветре.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Во вторник, 25 октября, сохранится вероятность усиления ветра с дождём и снегом. Порывы могут достигать 18 м/с.

Тем временем в Пермском крае в пятницу, 28 октября, установится снежный покров, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

«В пятницу, 28 октября, ложбина с фронтальным разделом обеспечит ветреную погоду с умеренными осадками в виде снега и мокрого снега. Повсеместно установится снежный покров», — заявили синоптики.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в начале следующей недели.