Узнать больше

Синоптик Котилевская рассказала о погоде в Москве в начале рабочей недели

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в начале следующей недели.
Синоптик Котилевская рассказала о погоде в Москве в начале рабочей недели
  • РИА Новости

Синоптик отметила, что сегодня столичный регион будет в зоне тёплого атмосферного фронта и пройдут небольшие дожди.

«Очень тёплая ночная температура +5…+7 °С. Учитывая, что сегодня днём у нас +6…+8 °С, температура практически не будет меняться. И эта же температура — +6…+8 °С — будет максимальной температурой понедельника. Отмечаться она будет в первой половине дня, а дальше уже будет проходить холодный атмосферный фронт, и ближе к вечеру температура начнёт интенсивно понижаться», — рассказала Котилевская.

Она отметила, что во вторник и в среду столичный регион будет находиться в принципиально другой воздушной массе.

«Резко возрастёт вероятность заморозков в ночные часы, потому что будут отмечаться ночные прояснения. Во вторник облаков будет мало, максимальная температура составит +4…+6 °С. В среду также велика вероятность заморозков. Днём начнутся небольшие дожди. Они станут предвестниками тёплого фронта, который придёт к нам во второй половине недели. То есть погода сейчас довольно неустойчивая», — заключила собеседница RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании в столичном регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить