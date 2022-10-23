Синоптик Котилевская рассказала о погоде в Москве в начале рабочей недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в начале следующей недели.

Синоптик отметила, что сегодня столичный регион будет в зоне тёплого атмосферного фронта и пройдут небольшие дожди.

«Очень тёплая ночная температура +5…+7 °С. Учитывая, что сегодня днём у нас +6…+8 °С, температура практически не будет меняться. И эта же температура — +6…+8 °С — будет максимальной температурой понедельника. Отмечаться она будет в первой половине дня, а дальше уже будет проходить холодный атмосферный фронт, и ближе к вечеру температура начнёт интенсивно понижаться», — рассказала Котилевская.

Она отметила, что во вторник и в среду столичный регион будет находиться в принципиально другой воздушной массе.

«Резко возрастёт вероятность заморозков в ночные часы, потому что будут отмечаться ночные прояснения. Во вторник облаков будет мало, максимальная температура составит +4…+6 °С. В среду также велика вероятность заморозков. Днём начнутся небольшие дожди. Они станут предвестниками тёплого фронта, который придёт к нам во второй половине недели. То есть погода сейчас довольно неустойчивая», — заключила собеседница RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании в столичном регионе.