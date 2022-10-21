Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании в столичном регионе на следующей неделе.

«Резкое изменение циркуляции и значительное понижение температуры начнутся во вторник. Вторник и среда будут холодными днями. Ночные температуры от 0 до -5 °С, а -5 °С — это уже серьёзная температура по области. Днём столбик термометра будет стремиться с невероятной силой приблизиться к пятиградусной отметке», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в основном температура воздуха днём составит до +3...+4 °С.

«А в Московской области — от +2 °С на севере до +7 °С на юге. Два градуса — уже поневоле начинаешь ёжиться. Во второй половине недели температура будет в диапазоне шесть-семь градусов», — добавил Вильфанд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с газетой «Известия» спрогнозировала тёплую погоду в столице в выходные.