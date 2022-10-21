Синоптик Шувалов спрогнозировал заметное похолодание в Москве с 25 октября
- РИА Новости
«В Москве, Подмосковье, Тульской, Рязанской, Тверской областях следующая волна предзимнего похолодания ожидается во вторник, снежинок может быть несколько побольше, а температура будет устойчиво отрицательной в ночные часы. Дневная температура — не выше пяти градусов», — сообщил он в беседе с Радио Sputnik.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в центральной части России может выпасть первый снег.