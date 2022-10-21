Узнать больше

Синоптик Тишковец спрогнозировал снег в Центральной России после 10 ноября

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, когда в центральной части России может выпасть первый снег.
Синоптик Тишковец спрогнозировал снег в Центральной России после 10 ноября
  • РИА Новости

«Что касается вопроса, когда пойдёт первый снег и когда ляжет снежный покров, то это, конечно, прерогатива ноября. Я напомню, что, по многолетним наблюдениям, именно в ноябре, а в Москве это 10 ноября, обычно происходит переход среднесуточной температуры через 0 °С в сторону отрицательных значений», — напомнил синоптик.

Таким образом, климатическая осень фактически продлится ещё как минимум две недели, отметил Тишковец.

Ранее, по сообщениям URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 21 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить