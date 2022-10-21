Синоптик Тишковец спрогнозировал снег в Центральной России после 10 ноября

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, когда в центральной части России может выпасть первый снег.

«Что касается вопроса, когда пойдёт первый снег и когда ляжет снежный покров, то это, конечно, прерогатива ноября. Я напомню, что, по многолетним наблюдениям, именно в ноябре, а в Москве это 10 ноября, обычно происходит переход среднесуточной температуры через 0 °С в сторону отрицательных значений», — напомнил синоптик.

Таким образом, климатическая осень фактически продлится ещё как минимум две недели, отметил Тишковец.

Ранее, по сообщениям URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 21 октября.