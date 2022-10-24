Узнать больше

В воинской части Наро-Фоминска выступила агитбригада «Русского Радио»

Короткая ссылка
В воинской части Наро-Фоминска для мобилизованных бойцов выступила агитбригада «Русского Радио».
В воинской части Наро-Фоминска выступила агитбригада «Русского Радио»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

В концерте приняли участие группа «Земляне», Роман Архипов и Burito.

«Мы не в первый раз выступаем в составе агитбригады, вчера вернулись из Крыма, и зрители всегда встречают нас замечательно», — отметили солисты группы «Земляне».

По их словам, такие концерты очень важны.

Общероссийский марафон агитбригады был запущен осенью 2022 года. Выступления стартовали в Севастополе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить