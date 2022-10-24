В воинской части Наро-Фоминска выступила агитбригада «Русского Радио»

В воинской части Наро-Фоминска для мобилизованных бойцов выступила агитбригада «Русского Радио».

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

В концерте приняли участие группа «Земляне», Роман Архипов и Burito.

«Мы не в первый раз выступаем в составе агитбригады, вчера вернулись из Крыма, и зрители всегда встречают нас замечательно», — отметили солисты группы «Земляне».

По их словам, такие концерты очень важны.

Общероссийский марафон агитбригады был запущен осенью 2022 года. Выступления стартовали в Севастополе.