В Севастополе прошли первые концерты агитбригады «Русского Радио»

В Севастополе состоялись первые концерты агитбригады «Русского Радио».

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

В Военно-морском клиническом госпитале и в воинской части 810 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты выступили группа «Земляне» и Роман Архипов.

«Наша миссия сегодня — подарить положительные эмоции, пожелать нашим воинам скорейшего выздоровления и победы», — заявил солист группы «Земляне» Андрей Храмов.

Со своей стороны, Архипов отметил, что военные в Севастополе прекрасно встретили артистов.

«Мы надеемся, что нам удалось поддержать ребят, внести свой вклад в общее дело», — добавил он.

В пятницу, 21 октября, артисты отправятся в Феодосийский военный санаторий, где также запланировано выступление.