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В Севастополе прошли первые концерты агитбригады «Русского Радио»

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В Севастополе состоялись первые концерты агитбригады «Русского Радио».
В Севастополе прошли первые концерты агитбригады «Русского Радио»
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

В Военно-морском клиническом госпитале и в воинской части 810 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты выступили группа «Земляне» и Роман Архипов.

«Наша миссия сегодня — подарить положительные эмоции, пожелать нашим воинам скорейшего выздоровления и победы», — заявил солист группы «Земляне» Андрей Храмов.

Со своей стороны, Архипов отметил, что военные в Севастополе прекрасно встретили артистов.

«Мы надеемся, что нам удалось поддержать ребят, внести свой вклад в общее дело», — добавил он.

В пятницу, 21 октября, артисты отправятся в Феодосийский военный санаторий, где также запланировано выступление.

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