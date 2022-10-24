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Нутрициолог Свиридова посоветовала отказаться от вредных снеков в поездке

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Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, какие продукты лучше всего брать в поездку.
Нутрициолог Свиридова посоветовала отказаться от вредных снеков в поездке
  • Gettyimages.ru

«Важно, чтобы блюда можно было есть в холодном виде, потому что в дороге вряд ли появится возможность их разогреть. Следует выбирать продукты без резкого запаха, чтобы не создавать дискомфорта окружающим», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, можно взять с собой макароны из твёрдых сортов без добавок и картофель в мундире.

«Если поездка займёт несколько дней, а у вас будет возможность найти кипяток — для завтрака можно взять быстрорастворимые каши», — считает эксперт.

Отказаться Свиридова посоветовала от вредных снеков, потому что они могут нарушить работу пищеварительной системы. Для перекуса можно выбрать орехи и сухофрукты.

«Для более плотного перекуса можно взять масло или плавленый сыр с хлебцами или лавашом», — порекомендовала специалист.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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