Нутрициолог Свиридова посоветовала отказаться от вредных снеков в поездке
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«Важно, чтобы блюда можно было есть в холодном виде, потому что в дороге вряд ли появится возможность их разогреть. Следует выбирать продукты без резкого запаха, чтобы не создавать дискомфорта окружающим», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, можно взять с собой макароны из твёрдых сортов без добавок и картофель в мундире.
«Если поездка займёт несколько дней, а у вас будет возможность найти кипяток — для завтрака можно взять быстрорастворимые каши», — считает эксперт.
Отказаться Свиридова посоветовала от вредных снеков, потому что они могут нарушить работу пищеварительной системы. Для перекуса можно выбрать орехи и сухофрукты.
«Для более плотного перекуса можно взять масло или плавленый сыр с хлебцами или лавашом», — порекомендовала специалист.
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