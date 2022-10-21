Диетолог Гинзбург перечислил калорийные и сытные продукты

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты являются сытными, а какие — калорийными.

В беседе с «Вечерней Москвой» он уточнил, что есть продукты, которые более сытные, чем калорийные. И наоборот: существуют продукты, которые большим насыщающим эффектом не обладают, но при этом являются высококалорийными.

Так, к числу быстронасыщающих врач отнёс гречневую крупу (60 калорий на 100 г), варёную рыбу (100 калорий на 100 г) и творог (97 калорий на 100 г).

В список калорийных продуктов, которые не способны быстро насытить человека, Гинзбург включил растительное масло, хлеб и алкоголь.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.