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Синоптик Цыганков предупредил о последних тёплых днях в столичном регионе

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Ангелина Шурпина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области на выходных.
Синоптик Цыганков предупредил о последних тёплых днях в столичном регионе
  • РИА Новости

По словам специалиста, в субботу и воскресенье будет облачно, кроме того, возможны небольшие дожди.

«Ночные температуры в Москве — +2…+4 °С. По области — до -1 °С. Днём — +7…+9 °. Ветер западный, юго-западный. В ночь с воскресенья на понедельник будет проходить холодный атмосферный фронт с резким понижением температур до 0…-5 °С», — рассказал Цыганков.

Он также отметил, что эти выходные в Москве будут последними тёплыми днями.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, когда в Санкт-Петербурге может выпасть первый снег.

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