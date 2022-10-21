Синоптик Цыганков предупредил о последних тёплых днях в столичном регионе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области на выходных.

По словам специалиста, в субботу и воскресенье будет облачно, кроме того, возможны небольшие дожди.

«Ночные температуры в Москве — +2…+4 °С. По области — до -1 °С. Днём — +7…+9 °. Ветер западный, юго-западный. В ночь с воскресенья на понедельник будет проходить холодный атмосферный фронт с резким понижением температур до 0…-5 °С», — рассказал Цыганков.

Он также отметил, что эти выходные в Москве будут последними тёплыми днями.

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