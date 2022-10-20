В Курганской области ожидаются ночные заморозки до -5 °С в выходные

В Курганском гидрометцентре рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU.

Ночью 21 октября ожидается -2...+3 °С, местами дождь. Днём +5...+10 °С, облачно с прояснениями, местами также дождь.

В выходные температура воздуха ночью опустится до 0...-5 °С, днём в субботу +2...+7 °С, в воскресенье +1...+6 °С, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Похолодание ожидается и в Омской области, передаёт gorod55.ru со ссылкой на и.о. начальника отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Светлану Нетепенко.

В пятницу, 21 октября, ночные температуры составят +1...+6 °С, дневные +10...+15 °С, местами до +5 °С.

В субботу, 22 октября, ночью ожидается 0...+5 °С, при прояснении до -5 °С. Днём +7...+12 °С, местами до +2 °С.

Ранее старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский рассказал о возможных сроках появления первого снега в Ижевске.