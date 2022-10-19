Преподаватель УдГУ Адаховский рассказал о сроках появления первого снега в Ижевске

Старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский рассказал о возможных сроках появления первого снега в Ижевске.

«Здесь мы отталкиваемся от среднемноголетних сроков по Ижевску — это 18 октября. Если говорить об осени 2022 года, то в целом мой прогноз на месяц сбывается. Погода, так же как в сентябре, остаётся циклонической, довольно часто идут дожди, преобладает западный перенос», — заявил он в беседе с izh.kp.ru.

По его словам, циклоны сейчас довольно интенсивные и первый снег в этом году будет, по всей вероятности, не раньше следующей недели.

Ранее URA.RU передавало, что дожди и мокрый снег ожидаются в Челябинской области 20 и 21 октября.