Синоптик Леус рассказал, когда в Петербурге может выпасть первый снег

Синоптик Михаил Леус рассказал, когда в Санкт-Петербурге может выпасть первый снег.

В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что до конца октября в атмосфере будут преобладать циклонические процессы и средняя температура воздуха останется на 1—1,5 °С выше нормы.

«Если говорить о первом снеге, то я бы прогнозировал его выпадение в Санкт-Петербурге к концу следующей недели: 27—28 октября», — рассказал эксперт.

По его словам, постоянные отрицательные температуры в городе ожидаются в декабре.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.