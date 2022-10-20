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Синоптик Леус рассказал, когда в Петербурге может выпасть первый снег

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Синоптик Михаил Леус рассказал, когда в Санкт-Петербурге может выпасть первый снег.
Синоптик Леус рассказал, когда в Петербурге может выпасть первый снег
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что до конца октября в атмосфере будут преобладать циклонические процессы и средняя температура воздуха останется на 1—1,5 °С выше нормы.

«Если говорить о первом снеге, то я бы прогнозировал его выпадение в Санкт-Петербурге к концу следующей недели: 27—28 октября», — рассказал эксперт.

По его словам, постоянные отрицательные температуры в городе ожидаются в декабре.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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