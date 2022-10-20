Исследование показало, что 62% россиян приносят обед на работу из дома
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «ЮKassa».
Как отметили 22% опрошенных, они тратят на еду на работе менее 300 рублей. Ещё 20% утверждают, что на обеды у них уходит от 1000 до 1500 рублей, 16% респондентов требуется от 300 до 500 рублей.
Также выяснилось, что 62% россиян приносят обед на работу из дома, а у 22% в компании есть столовая.
Ещё 17% респондентов покупают готовую еду в магазине, 13% обедают рядом с работой.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).