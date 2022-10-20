Исследование показало, что 62% россиян приносят обед на работу из дома

Каждый четвёртый россиянин (25%) тратит на обеды от 500 до 1000 рублей, а 62% приносят еду на работу из дома.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «ЮKassa».

Как отметили 22% опрошенных, они тратят на еду на работе менее 300 рублей. Ещё 20% утверждают, что на обеды у них уходит от 1000 до 1500 рублей, 16% респондентов требуется от 300 до 500 рублей.

Также выяснилось, что 62% россиян приносят обед на работу из дома, а у 22% в компании есть столовая.

Ещё 17% респондентов покупают готовую еду в магазине, 13% обедают рядом с работой.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).