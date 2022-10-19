Минцифры России запустило маркетплейс российского программного обеспечения

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило о запуске маркетплейса российского программного обеспечения (ПО).

«Минцифры запустило маркетплейс российского ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включённые в реестр российского ПО. Правообладатели для размещения своих решений на маркетплейсе подают заявки на «Госуслугах», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

По данным ведомства, в настоящий момент на маркетплейсе «уже более 1000 решений».

В министерстве обещают, что в ближайшее время функционал маркетплейса расширится, в частности появятся рейтинги продуктов, можно будет оставлять отзывы.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появился сервис «Европротокол онлайн».