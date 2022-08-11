военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

На госуслугах появился сервис «Европротокол онлайн»

Короткая ссылка
В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис оформления ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков «Европротокол онлайн». Об этом сообщило Минцифры России.
На госуслугах появился сервис «Европротокол онлайн»
  • РИА Новости

Как сообщается в Telegram-канале Министерства, сервис позволяет сократить среднее время оформления ДТП почти в два раза.

При этом участникам ДТП не нужно посещать офис страховой компании, так как извещение поступит в страховую онлайн. Кроме того, отсутствуют риски ошибок в данных, потому что форма автоматически заполняется сведениями с портала «Госуслуги», что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

«Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия, указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС», — говорится в сообщении.

Для оформления европротокола онлайн оба участника ДТП должны иметь подтверждённые учётные записи на «Госуслугах», в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинён ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.

Ранее сообщалось, что Минцифры России совместно с Росреестром разрабатывает суперсервис «Моё жильё», который позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить