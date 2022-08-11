На госуслугах появился сервис «Европротокол онлайн»

В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис оформления ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков «Европротокол онлайн». Об этом сообщило Минцифры России.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства, сервис позволяет сократить среднее время оформления ДТП почти в два раза.

При этом участникам ДТП не нужно посещать офис страховой компании, так как извещение поступит в страховую онлайн. Кроме того, отсутствуют риски ошибок в данных, потому что форма автоматически заполняется сведениями с портала «Госуслуги», что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

«Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия, указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС», — говорится в сообщении.

Для оформления европротокола онлайн оба участника ДТП должны иметь подтверждённые учётные записи на «Госуслугах», в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинён ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.

Ранее сообщалось, что Минцифры России совместно с Росреестром разрабатывает суперсервис «Моё жильё», который позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью.