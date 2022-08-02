На госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостью

Минцифры России совместно с Росреестром разрабатывает суперсервис «Моё жильё», который позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью.

Отмечается, что благодаря новому сервису пользователи сайта «Госуслуги» смогут размещать объявления о продаже жилья на интернет-порталах, подтверждая права на него онлайн по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН).

Покупатели смогут быстро узнавать всю самую важную информацию об интересующей их недвижимости, чтобы избежать рисков при сделке.

Ранее сообщалось, что зарегистрированные на сайте «Госуслуги» пользователи теперь могут оплачивать счета через Yandex Pay. Как заявили в Минцифры России, через данный сервис люди смогут оплачивать на портале счета, госпошлины, а также штрафы.