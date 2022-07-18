Зарегистрированные на госуслугах пользователи могут оплачивать счета через Yandex Pay

Зарегистрированные на госуслугах пользователи теперь могут оплачивать счета через Yandex Pay.

Как заявили в Минцифры России в своём Telegram-канале, через данный сервис люди смогут оплачивать на портале счета, госпошлины, а также штрафы.

«Такой способ оплаты можно выбрать в разделе «Платежи», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Yandex Pay доступен пользователем как на сайте, так и в мобильном приложении.

Ранее стало известно, что в России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля. Уточняется, что продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтверждённые учётные записи на «Госуслугах».

Кроме того, у обоих участников сделки на смартфоне должно быть установлено приложение «Госключ».