Зарегистрированные на госуслугах пользователи могут оплачивать счета через Yandex Pay
- Gettyimages.ru
- © RunPhoto
Как заявили в Минцифры России в своём Telegram-канале, через данный сервис люди смогут оплачивать на портале счета, госпошлины, а также штрафы.
«Такой способ оплаты можно выбрать в разделе «Платежи», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что Yandex Pay доступен пользователем как на сайте, так и в мобильном приложении.
Ранее стало известно, что в России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля. Уточняется, что продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтверждённые учётные записи на «Госуслугах».
Кроме того, у обоих участников сделки на смартфоне должно быть установлено приложение «Госключ».