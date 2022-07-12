В России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля

Короткая ссылка
Сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей, разработанный совместно Минцифры и МВД, теперь доступен на «Госуслугах».
В России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля
  • РИА Новости

«Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры России.

В ведомстве уточнили, что есть два обязательных правила для использования нового сервиса. Продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтверждённые учётные записи на «Госуслугах», также у обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение «Госключ».

Ранее эксперт по подбору авто Денис Ерёменко рассказал о машинах, которые можно купить за 2 млн рублей

По его словам, за рассматриваемую сумму можно приобрести и автомобили европейских марок, но с пробегом. Машины с возрастом от трёх до пяти лет облагаются минимальными таможенными пошлинами, поэтому являются самым популярным сегментом на данный момент, добавил эксперт.

Среди таких моделей — Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Talisman, Renault Grand Scénic и Volkswagen Touran.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить