В России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля

Сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей, разработанный совместно Минцифры и МВД, теперь доступен на «Госуслугах».

«Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры России.

В ведомстве уточнили, что есть два обязательных правила для использования нового сервиса. Продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтверждённые учётные записи на «Госуслугах», также у обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение «Госключ».

Ранее эксперт по подбору авто Денис Ерёменко рассказал о машинах, которые можно купить за 2 млн рублей.

По его словам, за рассматриваемую сумму можно приобрести и автомобили европейских марок, но с пробегом. Машины с возрастом от трёх до пяти лет облагаются минимальными таможенными пошлинами, поэтому являются самым популярным сегментом на данный момент, добавил эксперт.

Среди таких моделей — Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Talisman, Renault Grand Scénic и Volkswagen Touran.