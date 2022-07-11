Автоэксперт Ерёменко рассказал о доступных к покупке машинах стоимостью около 2 млн рублей

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Эксперт по подбору авто Денис Ерёменко рассказал о машинах, которые можно купить за 2 млн рублей.
Автоэксперт Ерёменко рассказал о доступных к покупке машинах стоимостью около 2 млн рублей
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Это будет Lada Vesta в какой-то хорошей комплектации либо «китаец». Причём ценник на китайские автомобили достигает 3 млн рублей», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

По словам Ерёменко, за рассматриваемую сумму можно приобрести и автомобили европейских марок, но с пробегом. Машины с возрастом от трёх до пяти лет облагаются минимальными таможенными пошлинами, поэтому являются самым популярным сегментом на данный момент, добавил эксперт.

Среди таких моделей — Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Talisman, Renault Grand Scénic и Volkswagen Touran.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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