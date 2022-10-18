Пианист Мажуков поделился воспоминаниями о концерте с Чаком Берри

Пианист, певец и композитор Денис Мажуков поделился воспоминаниями о концерте с Чаком Берри, который состоялся в 1997 году в Москве.

«В 1997 году мне позвонил мой администратор тогдашний и сообщил, что на следующий день я с ним играю на одной сцене. Я сначала не поверил, думал, шутка. Это было лето 1997 года. Оказалось, его инкогнито привезли в Москву на закрытие XX Московского международного кинофестиваля. И он там должен был быть как сюрприз», — заявил Мажуков в беседе с ФАН.

По его словам, барабанщика и пианиста должна была предоставить принимающая сторона. Репетиция проходила в студии SNC Records в парке Горького.

«В начале Чак Берри ходил очень недовольный, с предвзятой гримасой. Но потом попросил меня проиграть что-то, наговорил кучу комплиментов, расцвёл. Это абсолютная правда, я это помню прекрасно. И потом уже вечером произошло выступление с ним на одной сцене. Это был Open Air на Пушкинской площади», — сообщил пианист.

Он добавил, что это было очень эмоциональное общение, которое запомнилось на всю жизнь.

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