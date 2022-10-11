Джазовый фестиваль пройдёт 28—29 октября в Краснодаре
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Об этом пишет сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевого Минкультуры.
Среди участников: биг-бенд Георгия Гараняна, трио Якова Окуня и Карины Кожевниковой под управлением заслуженного артиста Краснодарского края Ильи Филиппова.
В гала-концерте примет участие народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, народная артистка России Лариса Долина, народный артист России Даниил Крамер и другие исполнители.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.