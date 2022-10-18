Спасатели предупредили об усилении ветра до 30 м/с в Крыму в ближайшие дни

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму в ближайшие дни.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела 20 октября и ночью 21 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные; усиление северо-западного ветра 15 — 20 м/с, в южных, восточных районах и в горах 25 — 30 м/с. Температура воздуха понизится на 8 — 10 градусов», — заявили в ведомстве.

Как отметили спасатели, из-за непогоды повышается вероятность возникновения ЧС.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — добавили в МЧС.

Тем временем на Ямале ожидается первый снег. По прогнозу регионального центра по мониторингу окружающей среды, это может произойти в конце недели, передаёт «Ямал 1».

С 21 октября температура воздуха ночью местами опустится до -10 °С, что поспособствует выпадению зимних осадков.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала самым ненастным днём в Москве вторник, 18 октября.