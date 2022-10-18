Узнать больше

Спасатели предупредили об усилении ветра до 30 м/с в Крыму в ближайшие дни

Короткая ссылка
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму в ближайшие дни.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 30 м/с в Крыму в ближайшие дни
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела 20 октября и ночью 21 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные; усиление северо-западного ветра 15 — 20 м/с, в южных, восточных районах и в горах 25 — 30 м/с. Температура воздуха понизится на 8 — 10 градусов», — заявили в ведомстве.

Как отметили спасатели, из-за непогоды повышается вероятность возникновения ЧС.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — добавили в МЧС.

Тем временем на Ямале ожидается первый снег. По прогнозу регионального центра по мониторингу окружающей среды, это может произойти в конце недели, передаёт «Ямал 1».

С 21 октября температура воздуха ночью местами опустится до -10 °С, что поспособствует выпадению зимних осадков.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала самым ненастным днём в Москве вторник, 18 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить